В Италии число жертв коронавируса уже превысило тысячу человек

На сегодня в Италии 12 тыс. 839 человек заболели COVID-19, 1 тыс. 258 человек вылечились.

В Италии число умерших от нового коронавируса теперь составляет более одной тысячи человек.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на главу департамента гражданской защиты и чрезвычайного положения в связи с коронавирусом Анжело Боррелли.

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В частности, сегодня умерли 189 человек, и теперь общее количество жертв составляет 1 тыс. 16 человек.

По данным властей, на сегодня в Италии 12 тыс. 839 человек заболели COVID-19, 1 тыс. 258 человек вылечились.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

За прошедшие три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, количество больных в мире превысило 100 тысяч человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.