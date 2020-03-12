В Индии зафиксировали первую смерть от коронавируса
20:08, 12 марта 2020Зарубежные новости
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Власти штата Карнатака уверяют, что проводят все меры относительно этого случая.
Иллюстрация REUTERS
76-летний мужчина стал первым человеком в Индии, жизнь которого оборвалась из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения штата Карнатака.
Как пишет Reuters, министр Б. Шрирамулу подтвердил смерть индийца от коронавируса на своей странице в Twitter. Он добавил, что власти штата сейчас расследуют все контакты, а также проводят изоляционные и другие мероприятия, связанные с этим случаем.
По последним данным, во всем мире зарегистрировано почти 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Европе эпицентром эпидемии является Италия, где заболело более 12 тысяч человек. 11 марта ВОЗ назвала распространение COVID-19 пандемией.
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