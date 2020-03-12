В Австрии сообщили о первом умершем от коронавируса

Жертвой COVID-19 стал пожилой мужчина, вернувшийся из Италии.

В Австрии зафиксировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

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Так, власти Вены отмечает, что от коронавируса умер 69-летний мужчина, который недавно ездил в Италию. Он лечился в больнице Кайзера Франца-Иосифа в австрийской столице.

По данным министерства здравоохранения страны, по состоянию на утро 12 марта в Австрии зафиксировано 302 подтвержденных случая инфицирования COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерли 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.