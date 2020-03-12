В Австрии сообщили о первом умершем от коронавируса
19:27, 12 марта 2020Зарубежные новости
194 0
Жертвой COVID-19 стал пожилой мужчина, вернувшийся из Италии.
Иллюстрация REUTERS
В Австрии зафиксировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
Читайте такжеВ Украине подтверждено два новых случая заболевания коронавирусом
Так, власти Вены отмечает, что от коронавируса умер 69-летний мужчина, который недавно ездил в Италию. Он лечился в больнице Кайзера Франца-Иосифа в австрийской столице.
По данным министерства здравоохранения страны, по состоянию на утро 12 марта в Австрии зафиксировано 302 подтвержденных случая инфицирования COVID-19.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.
По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерли 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter