The Guardian: Как мыло убивает коронавирус COVID-19, от которого нет лекарств?

Вирусы – не такая уж и прочная структура, и их жировая мембрана остается слабым местом.

Вирусы могут быть активными на поверхности человеческого тела в течение часов и даже дней. Дезинфекторы, специальные жидкости, салфетки, гели и кремы, которые содержат спирт, могут помочь избавиться от их. Но все они не такие эффективные, как обычное мыло.

Об этом на страницах The Guardian пишет профессор химии в Университете Нового Южного Уельса Палли Тордарсон. Она признается, что ее сообщение в Twitter о вышесказанном стало вирусным. И, как оказалось, не зря. Органы здравоохранения дают людям два сообщения. Первое: если кто-то подхватил новый вирус, ему не стоит надеяться на лекарства, потому что их нет. Второе же советует мыть руки чаще, чтобы остановить распространение возбудителя болезни. И это выглядит странно.

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Получается, что даже за миллион долларов никто не может достать лекарство против коронавируса. Но его можно убить старым бабушкиным куском мыла. Как же мыло действует на коронавирус Sars-CoV-2 и на большинство других вирусов? Если коротко, все потому, что вирус – это самодостаточная наночастика, самым слабым звеном которой стал липидный (жировой) бислой. Мыло разбивает жировую мембрану. Без нее вирус распадается на куски, как карточный домик, и умирает или, скорее стоит сказать, что он становится неактивным. Поскольку вирусы на самом деле не живые.

Длинная версия объяснение в том, что вирусы состоят из трех ключевых строительных блоков: рибонуклеиновой кислоты (РНК), белков и жиров. Клетка, зараженная вирусом, вырабатывает большое количество этих строительных блоков, которые затем складываются спонтанно в вирус. Важно то, что не существует сильных ковалентных связей, которые бы держали все эти части вместе. Это означает, что на самом деле не нужно применять сильные химикаты, чтобы разбить их. Когда инфицированная клетка умирает, все новые вирусы убегают и продолжают заражать другие клетки. Некоторые из них попадают в дыхательные пути легких.

Когда люди кашляют или чихают, крошечные капли из дыхательных путей могут пролетать до 10 метров. Большие капли – главный «транспорт» коронавируса. Они способны преодолевать до двух метров. Капли оказываются на поверхностях и зачастую быстро высыхают. Но вирусы остаются активными. Человеческая кожа – идеальная поверхность для них. Она органическая. А белки и жировые кислоты в омертвевших клетках на поверхности вступают во взаимодействие с вирусами.

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Когда люди касаются, к примеру, стальных поверхностей с частицами вируса на них, вирус цепляется к коже, а следовательно к рукам. Если касаться лица, особенно глаз, носа и губ, можно заразиться. И, как оказалось, люди касаются своего лица раз в 2-5 минут.

Теоретически смывания водой должно сработать. Но вода не такая эффективная, чтобы разорвать сильные, похожие на клей связи между кожей и вирусами. Так что этого не достаточно. Но мыльная вода – совсем другая история. Мыло содержит похожие на жиры субстанции под названием амфифилы, которые по своей структуре очень сходны с липидами в мембране вирусов. Молекулы мыла «соревнуются» с липидами в мембране. Примерно так же мыло устраняет грязь с кожи.

Мыло не просто разрушает «клейкую» связь между вирусом и кожей, но и похожие на липучку связки, которые держат в куче белки, липиды и РНК в теле вируса. Продукты на основе спирта, к которым можно отнести большинство дезинфицирующих продуктов, часто содержат 60-80% этанола. Они убивают вирусы похожим образом.

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Но мыло действует лучше, потому что нужно достаточно небольшое количество мыльной воды, которая легко покрывает всю поверхность рук. В свою очередь, необходимо буквально погрузить вирус в этанол на какой-то момент, чтобы получить желаемый эффект. А салфетки и гели не гарантируют, что вы протерли каждый уголок своих рук достаточно эффективно. Поэтому мыло пока лучшее решение. Однако, стоит пользоваться дезинфекторами на основе спирта, если мыло не доступно или не удобное для использования в той или иной ситуации.