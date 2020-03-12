Трюдо самоизолировался дома из-за симптомов коронавируса у жены

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо продолжает работать из дома.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи находятся в самоизоляции, поскольку она ожидает результаты теста на возможное инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

Читайте такжеСтояли бок о бок: встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом (фото)

"Вернувшись недавно домой после публичного выступления на лекции в Лондоне (Соединенное Королевство), у жены премьер-министра Софи Грегуар-Трюдо начали проявляться умеренные симптомы, похожие на грипп, в том числе с низкой температурой прошлого вечера", - заявили в офисе премьера Трюдо.

"Она самоизолировалась дома в ожидании результатов тестов и ее симптомы ослабли", - говорится в сообщении.

Также сказано, что врач посоветовал главе канадского правительства продолжать ежедневные дела, но придерживаться самостоятельного контроля за самочувствием, несмотря на то, что у него лично не проявлялись симптомы инфицирования коронавирусом.

Однако, премьер в мерах осторожности решил самоизолироваться и работать из дома, ожидая результатов своей жены.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавирус в мире умерли 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.