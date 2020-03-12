Стояли бок о бок: встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом (фото)
17:58, 12 марта 2020Зарубежные новости
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В минувшие выходные заразившийся чиновник Фабио Вайнгартен сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США.
На фотографии Фабио Вайнгартен стоит крайний справа, рядом с ним - Дональд Трамп / фото: Instagram
Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен, который недавно контактировал с президентом США Дональдом Трампом, заразился смертельным коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщает газета Folha.
Отмечается, что в минувшие выходные Вайнгартен сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе его визита в США.
На фотографии, сделанной в ходе встречи с Трампом, заразившийся чиновник стоит бок о бок с президентом США.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерло 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.
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