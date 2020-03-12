В России умер первый больной от коронавируса

Мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача. Медик поставил мужчине диагноз ОРВИ.

В московском медицинском центре в поселке Коммунарка, куда госпитализируют зараженных коронавирусом россиян, умер пациент.

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Медик поставил мужчине диагноз ОРВИ, 11 марта заболевшему стало плохо, и его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке, чтобы проверить на коронавирус. Ночью пациент скончался.

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По данным Telegram-канала, при госпитализации мужчине поставили диагноз пневмония. Врачи не успели взять анализы у пациента, поэтому позже его биоматериал доставят в центр "Вектор" в Новосибирск, чтобы узнать, был ли он заражен.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 4,7 тыс. больных скончались, более 68 тыс. вылечились.

В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом. Четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

Как сообщал ранее УНИАН, с 12 марта в Украине начал действовать ряд ограничительных мер, связанных с угрозой эпидемии опасного коронавируса нового типа COVID-19.