В Иране количество умерших от коронавируса выросло до 429 человек

Всего в Иране COVID-19 заболели 10 тыс. 75 человек.

В Иране количество погибших от инфицирования новым коронавирусом возросло до 429 человек.

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Как сообщает Reuters, об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. За последние 24 часа в Иране, который среди всех стран Среднего Востока больше всех поражен коронавирусом, зафиксировано 75 новых летальных случаев.

"Мы идентифицировали 1 тыс. 75 новых подтвержденных случаев COVID-19 за последние 24 часа. Это значит, что в стране инфицировано 10 тыс. 75 человек. Количество умерших составляет 429", - заявил Джаханпур.

Иран является четвертой страной среди наиболее пострадавших от коронавируса стран в мире после Китая, Южной Кореи и Италии.

Вспышка коронавируса в Иране привела к инфицированию многих чиновников, политиков, священнослужителей и членов «Корпуса стражей Исламской революции». В частности, по меньшей мере семеро должностных лиц и политиков умерли с 19 февраля, когда вИране впервые было заявлено об инфицировании COVID-19 и две смерти.