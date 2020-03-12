В Испании жертвами коронавируса стали более 80 человек, инфицированных почти 3 тысячи

Число зараженных COVID-19 резко увеличилось за последние сутки.

В Испании на протяжении последних суток практически удвоилось число лиц, умерших в результате заражения коронавирусом и от вызванных им осложнений.

Об этом сообщает DW.

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По данным министерства здравоохранения Испании, в стране зафиксированы 84 летальных случая в результате заражения коронавирусом.

Кроме того, подтверждены 2 968 случаев инфицирования коронавирусом. Это – самый высокий показатель в Европе после Италии.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерли 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.