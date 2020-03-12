В Британии ищут волонтеров для заражения коронавирусом за деньги - откликнулись тысячи людей

Ученые подчеркивают, что цель эксперимента - ускорить разработку вакцины против смертельного коронавируса из Китая.

Лабораторный центр Лондона FluCamp, который объявил о поиске волонтеров для заражения коронавирусом, получил тысячи откликов.

Об этом сообщает газета Daily Mirror.

9 марта британские исследователи предложили любому желающему принять участие в изучении и борьбе с заболеванием COVID-19. Отобранных волонтеров заразят другими штаммами коронавируса - OC43 и 229E - и положат на карантин в лабораторном центре. Каждый день их участия будет оплачен в размере 100 фунтов стерлингов. Средняя продолжительность пребывания в центре составит 11-14 дней.

11 марта стало известно, что тысячи людей откликнулись на объявление и пожелали стать участниками эксперимента.

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Ученые подчеркивают, что цель эксперимента - ускорить разработку вакцины против смертельной болезни. Для этого они воспользовались безобидными штаммами вируса, которые поддаются контролю и изучению. Чтобы подопытные не заскучали, им предоставят доступ к телевизору, игровым приставкам и интернету.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. За минувшие три месяца вирус вырвался за пределы китая, число заболевших превысило 100 тысяч человек.

В Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Тем не менее, с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин.