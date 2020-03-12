Коронавирус в Европе: Чехия объявила чрезвычайную ситуацию

В стране вводят ряд ограничений для граждан Чехии и иностранцев.

Чешское правительство в четверг объявило чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса - она начала действовать с 14:00 и продлится 30 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда". Данным решением предусмотрен запрет театральных, музыкальных и других художественных представлений, спортивных, культурных, религиозных, танцевальных и других мероприятий. Запрет на них начнет действовать с 18:00 12 марта. Также закроют ярмарки и мероприятия с участием более 10 человек.

При этом в Чехии не запрещены собрания конституционных органов, органов государственной власти, судов и других публичных лиц, проводимых в соответствии с законом.

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Работа заведений общественного питания будет запрещена с 20:00 до 6:00.

Также запрещается посещение спортивных сооружений, тренажерных залов, природных и искусственных бассейнов, соляриев, саун, оздоровительных комплексов, музыкальных и социальных клубов, развлекательных заведений, публичных библиотек и галерей.

Кроме того, Чехия вводит пограничный контроль с Германией и Австрией. Границы будут пересекаться только в определенных пунктах пропуска.

С 14 марта правительство распорядилось запретить въезд для всех иностранцев, которые приезжают из районов риска. Иностранцы не смогут пересечь чешско-австрийскую и чешско-немецкую границы.

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Это не касается чешских граждан или иностранцев, имеющих постоянное или временное жительство в Чехии.

С 14 марта правительство запретило гражданам Чехии ездить в 13 стран с высоким риском заболевания, в том числе в ряд стран ЕС, таких как Италия, Испания, Австрия, Норвегия, Швеция и Франция.

На сегодня в Чехии подтверждено 96 случаев заболевания коронавирусом.