Польша вводит состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса

Больных коронавирусом в Польше уже почти полсотни.

В Польше из-за угрозы распространения коронавируса вводят состояние эпидемической угрозы.

Как сообщает "Польское радио", об этом заявил министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский.

По словам чиновника, это означает, что ведомство сможет вводить временный запрет на перемещение лиц или запрет торговли некоторыми продуктами. Соответствующее распоряжение относительно состояния эпидемической угрозы в Польше Министерство здоровья издало в четверг.

"Это означает, что в последующих распоряжениях министр здоровья может временно ограничить людей специфическим способом перемещения, может временно ограничить и запретить торговлю определенными продуктами, может временно ограничить функционирование некоторых заведений и учреждений труда, и может ввести запрет организации мероприятий и любых собраний с определенным в распоряжении количеством людей", - пояснил министр.

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Шумовский напомнил, что вчера Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с коронавирусом.

Министр здравоохранения еще раз обратился с особой просьбой к молодежи. "Это не свободное время. Не будем недооценивать, будем ответственны и останемся в изоляции", - подчеркнул он.

Как отмечается, число больных коронавирусом в Польше выросло до 49. Ранее в четверг стало известно о первой жертве - скончалась 57-летняя женщина.