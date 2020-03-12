В Молдове женщина с симптомами коронавируса отказывалась ехать в больницу: убедила полиция (видео)

Сдавать тест на коронавирус она не захотела.

Жительница Глодянского района Молдовы, у которой обнаружили симптомы коронавируса, после госпитализации отказалась пройти тест.

Об этом сообщает Point.md. В конце февраля она вернулась из Северной Италии, позже у женщины появились симптомы заболевания.

По данным источников telegraph.md в правоохранительных органах, врачи подтвердили, что у женщины есть все симптомы, связанные с COVID-19.

"Однако она категорически отказалась от госпитализации. На место вызвали двух полицейских, укомплектованных защитными средствами, которые убедили женщину в необходимости отправиться в больницу, если она хочет вылечиться и не представлять угрозы здоровью других граждан", - пишет издание.

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Вчера бригада скорой помощи доставила женщину в больницу им. Тома Чорбэ в Кишиневе. Прибыв в это медучреждение, она категорически отказалась от госпитализации и сдачи анализа. Врачи вместе с пациентом были вынуждены вернуться в Глодяны. Там ее поместили в специальный бокс, оборудованный в районной больнице.

Состояние здоровья женщины оценивается как средней степени тяжести. Врачи сообщили, что пациентка также страдает от других хронических заболеваний.

Как сообщал УНИАН, в Молдове хотят ввести наказание за панику из-за коронавируса.