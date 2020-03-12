Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Среди прочего, установлен запрет на въезд в Венгрию иностранцам, которые едут из Ирана, Южной Кореи, Китая и Италии.

Власти Венгрии ввели чрезвычайное положение с целью предотвращения распространения нового коронавируса.

Об этом Посольство Украины в Венгрии сообщает в Facebook.

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"Если Вы в ближайшее время планируете поездку в Венгрию, возьмите, пожалуйста, во внимание, что в стране с 12 марта 2020 года решением венгерского правительства вводится чрезвычайное положение в связи с которым будут применены профилактические и ограничительные мероприятия по недопущению дальнейшего распространения коронавируса Covid-19", - говорится в сообщении.

В частности, вводится усиленный контроль на границах со Словенией, Австрией и Хорватией, а иностранцам запрещается въезд в Венгрию из таких стран как Иран, Южная Корея, Китай и Италия. В то же время граждане Венгрии, которые будут возвращаться из указанных стран, должны находиться на двухнедельном карантине.

Также введен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, если количество участников превышает 100 человек, и на открытом воздухе – более чем 500 человек.

Кроме того, студентам запретили посещать вузы, их перевели на дистанционное обучение, в то же время школы и детские сады не закрывали.

*** По данным Минздрава Украины, на сегодняшний день в Венгрии зарегистрировано 13 подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом.