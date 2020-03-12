В Испании у министра обнаружили коронавирус, проверяют все правительство

Результаты тестов станут известны до конца дня.

Первый случай коронавируса обнаружили в правительстве Испании - заразилась министр по вопросам равенства Ирен Монтеро.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Mundo.

"Она в хорошем состоянии", - рассказали в правительстве о состоянии министра.

Эта ситуация требует, чтобы вице-премьер Пабло Иглесиас (лидер партии Podemos) и муж Монтеро ушел на карантин.

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Кроме того, учитывая статус Монтеро, все члены правительства Педро Санчеса проходят диагностические тесты, чтобы проверить возможность заражения. Сообщается, что результаты тестов станут известны до конца дня.

У Монтеро и Иглесиаса трое детей. Вся семья вынуждена находиться в карантине, как это предусмотрено медицинскими протоколами.

Ирен Монтеро участвовала в феминистическом марше 8 марта и контактировала со значительным числом людей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерло 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.