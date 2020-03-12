Врач из Китая объяснил, как уберечься от коронавируса-убийцы

Новый коронавирус может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней. Поэтому врач из Китая объяснил, как тогда узнать, инфицирован ли человек.

В разгар коронавирусной инфекции по всему миру важно придерживаться ряда советов, чтобы уберечься от COVID-19. Их перечислил врач, работающий в больнице китайского города Шэньчжэнь, сейчас он переведен на изучение коронавируса в Ухань.

По его словам, если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции. Коронавирусная пневмония — это сухой кашель без насморка. "Это самый простой способ определить, какая у вас инфекция", - отметил медик.

Он подчеркнул, что вирус из Уханя не термостойкий — погибает при температуре 26-27 градусов. Поэтому, советует врач, пейте больше горячей воды, чаще и дольше будьте под солнцем.

"Горячая вода - не лекарство, но она полезна для здоровья и эффективна при всех вирусах", - объяснил медик.

Читайте такжеНа снимке показали, что коронавирус делает с легкими человека

Советы врача из Китая, как уберечься от коронавируса:

Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная медицинская маска в принципе может его отфильтровать. Если зараженный чихает перед вами или пройдет на расстоянии до 3 метров от вас, замедлите шаг - и "зараза" просто упадет на землю, летать она не может.

Если вирус попал на поверхность металла, он проживет не менее 12 часов. Поэтому если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.

Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Зимнюю одежду достаточно просушить на солнце, чтобы убить вирус.

Медик перечислил симптомы пневмонии, вызванной коронавирусом

После попадания инфекции в горло может появиться сухость, которая встречается при ангине. Она продлится 3-4 дня. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, попадать в трахею, а затем - в легкие и вызовет их воспаление. Этот процесс займет от 5 до 6 дней. При короновирусной пневмонии появляется высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на типичную заложенность, появляется ощущение, что вы тонете в воде. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу.

Профилактика коронавируса

Самый распространенный способ заразиться — это дотрагиваться до людей, поэтому нужно часто мыть руки. Вирус может жить только на ваших руках в течение 5-10 минут. Но за эти 5-10 минут может произойти что угодно (вы можете потереть руками глаза или прикоснуться к носу).

В дополнение к частому мытью рук вы можете полоскать горло "Бетадином", чтобы устранить или минимизировать действия микробов, пока те еще находятся в горле (перед тем, как попасть в легкие).

Будьте предельно внимательны и осторожны, пейте больше подогретой воды.

Новый коронавирус может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней. Поэтому врач из Китая объяснил, как тогда узнать, инфицирован ли человек.

По последним данным, как отметил врач, инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы COVID-19 станут очевидными.

"К тому времени, когда у человека поднимается температура и появляется кашель, и он попадает в больницу, - в легких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно!", - подчеркнул врач.

Читайте такжеВрачи объяснили, почему полезно пить воду натощак

Тайваньские эксперты советуют простую самопроверку на коронавирус, которую мы можем проводить каждое утро:

Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание более, чем на 10 секунд.

Если вы успешно завершите его, не кашляя, не испытывая дискомфорта, заложенности, стеснения и т.п., то это доказывает, что в легких нет фиброза, и это указывает на отсутствие инфекции.

Японские врачи, лечащие COVID-19, советуют следить за тем, чтобы ваш рот и горло были влажными, а не сухими. Поэтому делайте несколько глотков воды каждые 15 минут.

"Даже если вирус попадет в ваш рот, питьевая вода или другие жидкости вымывают их через пищевод в желудок, а там кислоты в желудке убьют весь вирус. Если вы не пьете достаточно воды регулярно, вирус может проникнуть в ваши дыхательные пути", - объяснил медик.