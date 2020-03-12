На снимке показали, что коронавирус делает с легкими человека
11:49, 12 марта 2020Зарубежные новости
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Врачи оказывали пациенту всю необходимую помощь, но, несмотря на это, он умер через неделю.
Сканы представлены Радиологическим сообществом Северной Америки / RNSA
На рентгеновских снимках умершего 44-летнего мужчины из Китая показали, что коронавирус делает с легкими человека.
На сканах заметны белые пятна на легких. Такие аномалии врачи определяют у жертв COVID-19, пишет The Daily Mail.
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Сканы представлены Радиологическим сообществом Северной Америки. На них видно, как жидкость в пространствах легких мужчины становится более выраженной со временем.
Пациента госпитализировали 25 декабря прошлого года после жалоб на жар и кашель в течение почти двух недель. Врачи оказывали ему всю необходимую помощь, но, несмотря на это, он умер через неделю.
Как сообщалось, по состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерли 4637 человек, зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.
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