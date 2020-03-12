Власти Китая заявили о завершении пика эпидемии коронавируса

В провинции Хубэй, за исключением города Ухань, в течение недели не было зарегистрировано новых случаев заражения.

Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Китае прошел.

Читайте такжеЖертвами коронавируса в мире уже стали 4 637 больных

Об этом заявил на брифинге официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн. По его словам, в провинции Хубэй, за исключением города Ухань (очага распространения инфекции), в течение недели не было зарегистрировано новых случаев заражения, передает kommersant.

«За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть - ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел», - сказал Ми Фэн.

Как сообщал УНИАН, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах. Число зараженных в Китае составляет около 81 тыс., умерли 3,1 тыс., выздоровели более 61 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, умерли 4,3 тыс.