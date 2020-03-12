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В Италии от коронавируса умерли уже 827 человек - СМИ (фото)

10:36, 12 марта 2020
Зарубежные новости
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В Италии бушует коронавирус / REUTERS

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Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

В настоящее время в Италии коронавирусом инфицированы около 10 тыс. 590 человек. 11 марта были выявлены еще 2 тыс. 76 человек, пораженных новым коронавирусом.

Число умерших теперь составляет 827 человек (в среду умерли еще 196 человек).

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. За прошедшие три месяца вирус вырвался за пределы Китая, число заболевших превысило 100 тысяч человек.

В Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Однако, с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин.

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