Греция сообщила о первой смерти от коронавируса

К вечеру среды в Греции зарегистрировали 99 случаев инфицирования пандемией.

Греция сообщила о первом летальном случае от коронавирусной инфекции.

Об этом пишет Reuters.

Жертвой болезни стал 66-летний мужчина, который вернулся в конце февраля из религиозного паломничества в Израиле и Египте.

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Министерство здравоохранения заявило, что у умершего были проблемы со здоровьем.

К вечеру среды в Греции зарегистрировали 99 случаев инфицирования пандемией.

По состоянию на утро 12 марта от нового типа коронавируса в мире умерло 4 637 человек; зарегистрировано 126 254 случая инфицирования.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. За минувшие три месяца вирус вырвался за пределы китая, число заболевших превысило 100 тысяч человек.

В Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Тем не менее, с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин.