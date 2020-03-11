УНИАН узнал, каким коктейлем "тяжелых" медикаментов лечат больных коронавирусом в Италии

Все указанные препараты в Украине являются довольно редкими и стоят дорого.

Итальянский врач, который пожелал остаться анонимным, в комментарии УНИАН рассказал, какими лекарствами в Италии пытаются лечить больных на коронавирус.

«Сейчас нас интересует, какие лекарства дадут лучшие результаты. В Италии пациентов лечат сочетанием Lopinavir/Ritonavir (Лопинавир/Ритонавир) с Chloroquine (Хлорохин), хотя этот препарат предназначен против малярии. Еще один препарат, который, кажется, работает, - это Remdesivir (Ремдесивир), предназначенный для пациентов с эболой. Некоторые врачи на юге Италии в Неаполе используют Tocilizumab (Тоцилизумаб), который тоже, кажется работает. Это белок, который останавливает действие интерлейкина. Он против артрита, но тоже, кажется работает», - отметил он.

Отметим, все указанные препараты в Украине являются довольно редкими и дорого стоят.

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В частности, Лопинавир/Ритонавир является комбинированным противовирусным препаратом, который в первую очередь используют для лечения инфекции, вызванной вирусом ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в составе комбинированной терапии. В украинском сегменте Интернете его можно найти под торговой маркой Kaletra, цена одной упаковки в диапазоне примерно от 70 до 150 евро.

Хлорохин используются для профилактики и лечения всех видов малярии, а также внекишечного амебиаза, хронической и подострой форм системной красной волчанки, ревматоидного артрита, фотодерматоза. В украинском сегменте Интернета продается под названием Делагил по цене примерно 900 гривен за упаковку.

Ремдесивир был разработан как средство от Эболы, но позже его стали использовать как противовирусный препарат для других заболеваний. Выпускается американской биотехнологической компанией Gilead Sciences, цены стартуют примерно от 75 долларов, в украинском сегменте Интернета он не продается.

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Тоцилизумаб, также известный как атлизумаб, является иммунодепрессивным препаратом, который используется главным образом для лечения ревматоидного артрита и системного ювенильного идиопатического артрита, тяжелой формы артрита у детей. В Украине можно найти под названием Актемра, флакон на 10 мл в Интернете стоит около 200 гривень.

Напомним, сейчас конкретные вакцины и лекарства от коронавируса до сих пор не разработаны.

Как сообщал УНИАН, Украина временно отменила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.