В Швеции зафиксирована первая жертва коронавируса

Погибшим является мужчина пожилого возраста, находившийся в отделении интенсивной терапии.

Первый случай смерти в результате заражения коронавирусом зафиксирован в Швеции.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Aftonbladet.

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Отмечается, что погибшим является мужчина пожилого возраста, который находился в отделении интенсивной терапии. Он умер в больнице Каролинского университета в Худдинге.

"Мы знаем родственников. Мы знаем из международного опыта, что пожилые люди и особенно пожилые люди с другими хроническими заболеваниями имеют наиболее серьезные последствия COVID-19", - заявил врач из инфекционного контроля в регионе Стокгольм Пер Фоллин.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.

По состоянию 11 марта зарегистрировано 119 132 случаев инфицирования коронавирусом, вылечены 65 765 человек. Жертвами COVID-2019 стали 4284 людей.

В Украине из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19 ввели трехнедельный карантин в учебных заведениях и утвердили ограничительные меры.