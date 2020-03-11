В Албании зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умершая женщина девять дней назад вернулась из Италии.

В Албании от коронавируса умерла женщина, которая девять дней назад вернулась из Италии.

Это первая смерть от данного заболевания, которую зафиксировали на Балканах, передает "Радио Свобода".

Больше всего больных в регионе на сегодня в Словении - 47. Большинство из этих людей находились в соседних Италии и Швейцарии. В Хорватии уже подтвердили 16 случаев инфицирования, с сегодняшнего дня там ввели 14-дневный карантин для иностранцев, прибывающих в страну. Несмотря на отсутствие официального запрета, в Хорватии уже перенесли ряд концертов и театральных представлений.

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12 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Сербии, один человек находится в тяжелом состоянии. Власти страны запретили агитационные кампании в закрытом помещении (парламентские и муниципальные выборы в стране назначены на 26 апреля – ред.). По решению правительства, в Сербию не пустили 50 иностранцев, которые ехали из Италии в третьи страны. Гражданам, которые возвращаются из-за границы, рекомендуют 14 дней самоизоляции. Для мигрантов, прибывающих из стран Ближнего Востока, предусмотрен двухнедельный карантин сразу после пересечения границы.

В Боснии и Герцеговине зафиксировали 7 случаев заболевания. Власти решили закрыть школы и вузы на две недели.

В Северной Македонии, где также выявлено 7 случаев инфицирования коронавирусом, временно закрыли все учебные заведения, решением правительства ограничено проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек.

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В Черногории и Косово, согласно официальным данным, до сих пор не зарегистрированы случаи коронавируса. Черногорское правительство временно запретило гражданам ехать в Италию и еще несколько стран, где наиболее распространен коронавирус.