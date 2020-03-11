В Чехии водитель Uber, заболевший коронавирусом, три дня перевозил пассажиров

Мужчина заразился опасным заболеванием, не посещая Италию или другую страну из группы риска.

Водитель сервиса такси Uber в Праге, заразившись коронавирусом, еще три дня перевозил пассажиров, не подозревая об этом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на чешские СМИ.

По данным Минздрава страны, это первый случай в Чехии, когда человек заболел, не имея контактов с Италией или другими странами из группы риска.

"Он работал с симптомами около трех дней, вероятно, не осознавая, что заболел (COVID-19), не посещая Италию", - сказал глава ведомства Адам Войтех.

По его словам, мужчина, которому около 40-45 лет, сам обратился в пражскую больницу, откуда его увезли в инфекционное медучреждение, где он сейчас и находится.

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"Его состояние не было хорошим, у него было воспаление дыхательных путей и лихорадка. Ему также давали кислород, но сейчас ему лучше", - добавил министр.

За три дня, когда у мужчины появились симптомы, он перевез около 90 пассажиров. Со всеми ними местные представители органов здравоохранения уже связались и сообщили о заболевании водителя. Клиентов нашли с помощью приложения Uber. Все эти люди будут находиться на профилактическом карантине.

Кроме работы через приложение Uber мужчина также сдавал квартиру на Airbnb. Недавно у него проживали граждане Германии, от которых он, как подозревают, и заразился. Немцы уже вернулись на родину - их разыскивают, чтобы подтвердить распространение болезни именно от них.

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По состоянию на среду 11 марта в Чехии подтверждено 64 случая заражения коронавирусом. Все учебные заведения в стране будут оставаться закрытыми в течение месяца.

Как сообщал УНИАН, сервис Uber будет выплачивать на протяжении 2 недель компенсацию водителям, которые заразились коронавирусом COVID-19.