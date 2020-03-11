Коронавирус - это созданное в лаборатории биологическое оружие - экс-президент Ирана

Ахмадинежад потребовал от ВОЗ идентифицировать лабораторию, в которой был создан коронавирус.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, занимавший пост главы державы с 2005 по 2013 год заявил, что смертельный коронавирус COVID-19 из Китая, это биологическое оружие, созданное в военной лаборатории.

Читайте такжеВ Иране из-за коронавируса временно освободили 70 тысяч заключенных

Соответствующее письмо, которое Ахмадинежад направил во Всемирную организацию здравоохранения, он также опубликовал в соцсети Twitter

«Всему миру ясно, что мутировавший коронавирус был произведен в лаборатории, изготовлен военными хранилищами биологической войны, принадлежащими мировым державам, и что он представляет собой угрозу для человечества - более разрушительную, чем любое другое оружие, нацеленное на человечество», - заявил бывший иранский лидер.

В связи с этим Ахмадинежад потребовал от ВОЗ идентифицировать лабораторию, в которой был создан коронавирус, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия.

Как сообщал УНИАН, за время распространения коронавируса зарегистрировано 119 132 случаев инфицирования, вылечено 65 765 человек.