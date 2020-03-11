В МИД рассказали детали об ограничительных мерах в Италии в связи с коронавирусом

В Италии с 10 марта по 3 апреля введены дополнительные ограничительные меры.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили об ограничительных мерах в Италии в связи с коронавирусом.

Как говорится в рекомендациях МИД Украины от 11 марта, в дополнение к решению правительства Италии от 7 марта, согласно которому были закрыты на карантин и введены дополнительные ограничительные меры на территории всего региона Ломбардия и в 11 провинциях страны: Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падова, Тревизо, Асти и Алессандрия, 9 марта был принят новый декрет правительства Италии, что объясняется ростом числа лиц, инфицированных коронавирусом.

Согласно новому декрету, который действует с 10 марта по 3 апреля, для органов центральной и региональной власти, а также частных компаний и граждан введены новые дополнительные ограничительные меры.

Введенные ранее меры будут распространяться на всю территорию Италии, а не на отдельные провинции.

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Введенные ранее меры будут распространяться на всю территорию Италии, а не на отдельные провинции.

В МИД заявили, что эти меры включают среди прочего запрет покидать пределы регионов без особой надобности, а также ограничения въезда других лиц в эти регионы. "Любой переезд должен сопровождаться заполнением специального заявления (при этом международные аэропорты работают в обычном режиме, итальянским гражданам и иностранцам разрешается выехать к месту жительства, в том числе в другие государства, железнодорожное сообщение не прекращается, продолжает работу общественный транспорт)", - говорится в сообщении.

Также меры предусматривают запрет на проведение всех видов культурных мероприятий и спортивных соревнований, в частности остаются закрытыми все школы и вузы; закрыты музеи, театры, кинотеатры, дискотеки, спортивные залы, бассейны, культурные центры, социальные и рекреационные центры; установлен единый режим работы заведений общественного питания, которые должны работать с 6:00 до 18:00; руководителям учреждений и компаний рекомендуется отправить работников в отпуск, а офисы перевести на дистанционный режим работы; приостановлено проведение всех конкурсных процедур по приему кандидатов на работу; запрещено проведение организованных манифестаций и любых других массовых мероприятий.

Итальянская епископская конференция приняла решение о закрытии с 8 марта всех церквей и соборов, а также об отмене всех видов богослужений.

"Рекомендуем гражданам Украины, которые уже находятся в Италии, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать необоснованного передвижения по территории страны, желательно сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе: friend.mfa.gov.ua", - отметили в МИД.

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Дипломаты просят украинцев учитывать, что правоохранительные органы установили специальные контроли на выездах из всех населенных пунктов, проверяют транспорт с целью выяснения цели выезда/въезда. Передвигаться разрешено в связи с работой, медицинским направлением и неотложными делами. "Для подтверждения цели, по требованию полиции, следует заполнить специальный бланк, где лицо берет на себя полную ответственность за свои действия. При этом за нарушение установленных мер предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок от 3 месяцев до 3 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Италии государственные и частные учреждения массово переходят на онлайн режим работы с помощью системы Smart Working (гарантированно предоставляются только срочные услуги).

Людям пожилого возраста находиться на улице запрещено. Всем остальным передвижение в местах проживания разрешено, но только с конкретной целью, которую необходимо пояснить, в случае необходимости, представителям правоохранительных органов, на которые возложены функции контроля за выполнением предусмотренных декретом правительства норм.

Лица, имеющие температуру тела выше 37,5 градусов, должны оставаться дома и вызвать врача (самостоятельно идти в больницы запрещено), а лицам, у которых подтвержден коронавирус, однако они находятся на домашнем карантине, строго запрещается покидать жилище.

В Италии супермаркеты работают в обычном режиме, но в выходные должны оставаться закрытыми крупные торговые центры и моллы. Также массово отменяются авиарейсы.

"В связи с ограничительными мерами некоторых стран и авиакомпаний по осуществлению рейсов в/из Италии настоятельно рекомендуем заблаговременно отслеживать информацию о вылете ваших рейсов, которая доступна на официальных сайтах итальянских аэропортов (и аэропортов других государств) и в специальных программах для мобильных телефонов. Кроме того, как правило, авиакомпании заранее информируют пассажиров по адресам электронной почты и номерам мобильных телефонов, которые пассажиры указывают при бронировании авиабилетов", - говорится в сообщении.

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В МИД подчеркивают, что пассажирские авиакомпании осуществляют деятельность на основе международного законодательства и законодательства стран регистрации.

"Чтобы знать права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, утери багажа или других нештатных ситуаций, произошедших по вине авиаперевозчика, советуем ознакомиться с положениями Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреальская конвенция 1999 года) по ссылке: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995 594, а также с подготовленной Минэкономразвития Украины таблицей о возможных моментах в обязанностях перевозчика и суммах компенсации ущерба по ссылке: http://kutt.it/MC99", - говорится в сообщении.