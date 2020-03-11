Названы самые вредные для здоровья привычки

Некоторые из этих привычек прочно вошли в нашу повседневную жизнь, и мы перестали замечать, насколько то или иное занятие или образ жизни вредит нашему самочувствию и состоянию организма в целом.

Одна из главных вредных привычек — недосыпание. Врачи установили, что люди, которые спят меньше 7 часов, подвержены риску заболевания раком на 30% больше, чем те, кто спит не менее 8 часов.

Более того, врачи утверждают, что недосыпание вредит здоровью с той же интенсивностью, что и курение, пишет MedikForum.

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Еще одной вредной привычкой современных людей является употребление в пищу полуфабрикатов. Любители полакомиться колбасой и сосисками с высоким содержанием соли и "химии" также в зоне риска.

Газовая плита, как выяснилось, тоже вредит нашему здоровью, поскольку в процессе готовки выделяются вредные вещества.

Также к числу вредных привычек медики отнесли работу в ночное время, малоподвижный образ жизни и употребление чересчур горячей пищи и напитков.

Ранее врач-диетолог Наталья Герасимова назвала лучшие пищевые привычки для здоровья.