Названы самые вредные для здоровья привычки
Одна из главных вредных привычек — недосыпание. Врачи установили, что люди, которые спят меньше 7 часов, подвержены риску заболевания раком на 30% больше, чем те, кто спит не менее 8 часов.
Более того, врачи утверждают, что недосыпание вредит здоровью с той же интенсивностью, что и курение, пишет MedikForum.
Читайте такжеЭксперт объяснил, когда лучше принимать душ - утром или вечером
Еще одной вредной привычкой современных людей является употребление в пищу полуфабрикатов. Любители полакомиться колбасой и сосисками с высоким содержанием соли и "химии" также в зоне риска.
Газовая плита, как выяснилось, тоже вредит нашему здоровью, поскольку в процессе готовки выделяются вредные вещества.
Также к числу вредных привычек медики отнесли работу в ночное время, малоподвижный образ жизни и употребление чересчур горячей пищи и напитков.
Ранее врач-диетолог Наталья Герасимова назвала лучшие пищевые привычки для здоровья.