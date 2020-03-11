Коронавирус "атаковал" еще одну страну

Общее состояние пациента хорошее, заявил министр здравоохранения Турции.

В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.

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Заболевший — гражданин Турции, заразившийся коронавирусом во время пребывания в Европе.

"Общее состояние пациента хорошее. Все члены его семьи и те, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением", - рассказал Коджа.

Как сообщалось, за время распространения коронавируса зарегистрировано 119 132 случаев инфицирования, вылечено 65 765 человек.