Коронавирус "атаковал" еще одну страну
09:00, 11 марта 2020Зарубежные новости
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Общее состояние пациента хорошее, заявил министр здравоохранения Турции.
REUTERS
В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.
Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.
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Заболевший — гражданин Турции, заразившийся коронавирусом во время пребывания в Европе.
"Общее состояние пациента хорошее. Все члены его семьи и те, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением", - рассказал Коджа.
Как сообщалось, за время распространения коронавируса зарегистрировано 119 132 случаев инфицирования, вылечено 65 765 человек.
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