Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 119 тысяч человек
За время распространения коронавируса зарегистрировано 119 132 случаев инфицирования, вылечено 65 765 человек.
Об этом свидетельствуют данные карт с сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса.
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Жертвами COVID-2019 стали 4284 людей.
Большинство инфицированных зафиксировано в Китае - 80 956. Быстро продолжает расти число инфицированных в Италии. Там за сутки выявили 977 новых случаев заражения, таким образом общее число заболевших достигло 10 149. В Италии в целом 631 человек умер от коронавируса.
Среди лидеров по количеству инфицированных также Иран (8043) и Южная Корея (7755).
Также известно о 1784 инфицированных во Франции, 1695 - в Испании и 1565 - в Германии и 1025 - в США.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 448 случаев заболевания коронавирус COVID-19, из них 4026 закончились смертью, в то время как 64156 человек выздоровели.