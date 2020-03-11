У министра здравоохранения Англии обнаружили коронавирус

Министр предприняла все рекомендованные меры безопасности и пошла на домашний карантин.

Министр Департамента здравоохранения и социального обеспечения Англии Надин Доррис заявила, что она получила положительный анализ на коронавирус.

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Как сообщает Би-би-си, в своем заявлении она отметила, что как только узнала о заболевании, сразу же предприняла все рекомендованные меры безопасности и пошла на домашний карантин.

"Минздрав Англии начал детальный поиск контактов (людей, с кем она контактировала – ред.) и департамент, и мой парламентский офис внимательно придерживаются его советов", – заявила Доррис.

Она поблагодарила персонал Национальной службы здравоохранения, который помог ей советами и предоставил поддержку.