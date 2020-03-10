В Китае 100-летний дед выздоровел от коронавируса

Мужчина страдал от ряда других болезней, которые осложняли его состояние.

100-летнего мужчину выписали из больницы в Китае после того, как он выздоровел от нового коронавируса COVID-19. Таким образом, он стал самым старшим человеком, которому удалось восстановить здоровье после заражения.

Как пишет The Independent, мужчина был среди более чем 80 пациентов, которых выписали после выздоровления из Хубейской клиники здоровья матери и ребенка в Ухане. Город стал точкой, где началась эпидемия. У мужчины был ряд проблем, которые и без того подрывали его здоровье. В частности, он страдал от болезни Альцгеймера, гипертонии и сердечной недостаточности. В больницу с коронавирусом он попал 24 февраля.

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Китайские СМИ сообщают, что лечением мужчины занимались военные врачи. Медики предостерегают, что пожилые люди и те, кто страдает от различных хронических проблем, находятся в зоне риска, когда речь идет о заражении COVID-19. Но главный врач Англии уверял общественность, что «большинство» людей старшего возраста способны пережить болезнь.

«Даже в наиболее уязвимых, старших группах, которыми занимается служба охраны здоровья во времена большого стресса, а именно в таких условиях больницы Хубея, большинство людей, которые подхватили вирус, способны пережить его. Хоть и не все, но подавляющее большинство на это способно, 90%», - сказал профессор Крис Витти.

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«Думаю, очень легко может сложиться впечатление, что если ты пенсионер и подхватил вирус, то можно на тебе ставить крест. Но это абсолютно не так. Большинство людей выздоравливают от вируса, даже если им уже за 80», - добавил он.