У командующего Вооруженными силами Польши обнаружили коронавирус

Ранее генерал побывал на военном совете в Германии.

У командующего Вооруженными силами Польши Ярослава Мики диагностирован коронавирус.

Об этом идет речь в сообщении на Twitter-странице польского Министерства обороны.

"После возвращения из военного совета в Германии у генерала Мики подтвердили присутствие коронавируса. Лица, сопровождающие генерала, были изолированы. Командующий в порядке", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что были предприняты необходимые меры для минимизации возможных рисков.

Как сообщал УНИАН, в Польше для предотвращения распространения нового коронавируса отменяют все массовые мероприятия. Кроме того, запланированный на 31 марта футбольный матч Польша - Украина состоится без присутствия болельщиков.