У командующего Вооруженными силами Польши обнаружили коронавирус
17:45, 10 марта 2020Зарубежные новости
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Ранее генерал побывал на военном совете в Германии.
Коронавирус добрался до Польши / фото Zaxid.net
У командующего Вооруженными силами Польши Ярослава Мики диагностирован коронавирус.
Об этом идет речь в сообщении на Twitter-странице польского Министерства обороны.
"После возвращения из военного совета в Германии у генерала Мики подтвердили присутствие коронавируса. Лица, сопровождающие генерала, были изолированы. Командующий в порядке", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что были предприняты необходимые меры для минимизации возможных рисков.
Как сообщал УНИАН, в Польше для предотвращения распространения нового коронавируса отменяют все массовые мероприятия. Кроме того, запланированный на 31 марта футбольный матч Польша - Украина состоится без присутствия болельщиков.
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