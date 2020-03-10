В Марокко зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в Марокко.
Об этом сообщает Reuters.
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Так, в Министерстве здравоохранения страны отметили, что в Касабланке умерла 89-летняя марокканка, которая недавно вернулась из итальянской Болоньи.
На сегодняшний день в Марокко подтверждены три случая инфицирования коронавирусом, включая погибшую женщину.
С целью предотвращения распространения коронавируса власти Марокко отменили все поездки в и из Италии и запретили болельщикам посещать футбольные матчи, отменили мероприятия, связанные с зарубежными путешественниками и сборы более 1000 человек.
Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.
В Европе от коронавируса больше всего страдает Италия. Количество умерших от COVID-19 в Италии только 9 марта выросло с 366 до 463 человек. После Китая Италия стала наиболее пораженной коронавирусной инфекцией.