В Марокко зафиксировали первую смерть от коронавируса

Жертвой COVID-19 стала 89-летняя марокканка, которая недавно вернулась из итальянской Болоньи.

Первый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в Марокко.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, в Министерстве здравоохранения страны отметили, что в Касабланке умерла 89-летняя марокканка, которая недавно вернулась из итальянской Болоньи.

На сегодняшний день в Марокко подтверждены три случая инфицирования коронавирусом, включая погибшую женщину.

С целью предотвращения распространения коронавируса власти Марокко отменили все поездки в и из Италии и запретили болельщикам посещать футбольные матчи, отменили мероприятия, связанные с зарубежными путешественниками и сборы более 1000 человек.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.

В Европе от коронавируса больше всего страдает Италия. Количество умерших от COVID-19 в Италии только 9 марта выросло с 366 до 463 человек. После Китая Италия стала наиболее пораженной коронавирусной инфекцией.