Эпидемия коронавируса в Европе: лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию
Лидеры стран Европейского Союза проведут экстренные переговоры в связи со стремительным распространением коронавируса в Европе.
Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.
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"Я только что говорил с премьер-министром Джузеппе Конте (глава итальянского правительства – УНИАН) о экстраординарной ситуации, с которой сталкивается Италия, и подготовке к видеоконференции с членами Европейского совета. Наш долг – усилить скоординированный подход ЕС", – написал он.
Шарль Мишель отметил, что обязанность руководства Евросоюза – усилить скоординированный подход.
I just talked to @GiuseppeConteIT about the extraordinary situation Italy is facing & prepare the videoconference with #EUCO members this afternoon.— Charles Michel (@eucopresident) March 10, 2020
Our duty is to strengthen an #EU coordinated approach.
We are with all those affected by #COVIDー19
Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.
В Европе от коронавируса больше всего страдает Италия. Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Италии только 9 марта выросло с 366 до 463 человек. После Китая Италия стала наиболее пораженной распространением болезни.