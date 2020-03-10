Двое инфицированных коронавирусом украинцев из Diamond Princess продолжают лечение в Токио

Двое других граждан Украины - членов экипажа судна уже прошли необходимые курсы лечения, выписаны из больниц и сейчас находятся в местных гостиницах.

Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых диагностировано инфицирование новым коронавирусом, продолжают находиться в медицинских учреждениях в Токио.

Об этом Министерство здравоохранения Украины сегодня сообщает в Facebook.

«По состоянию на 9 марта 2020 года двое граждан Украины, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, у которых было диагностировано наличие вируса COVID-19, продолжают находиться в медицинских учреждениях г.Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что двое других украинцев уже прошли необходимые курсы лечения, выписаны из медучреждений и находятся в местных гостиницах.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019, лайнер Diamond Princess стал на двухнедельный карантин. Врачи обследовали пассажиров и членов экипажа.

На борту судна находились 3 тыс. 700 человек из 56 стран, в том числе 25 граждан Украины (все - члены экипажа).

Пока лайнер стоял на карантине, заразились по меньшей мере 700 человек.

По состоянию на 27 февраля четверо граждан Украины с подозрением на инфицирование вирусом COVID-19 были госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Затем из больницы выписали украинку с Diamond Princess, у которой подозревали инфицирование новым коронавирусом.

1 марта с лайнера эвакуировали последнюю группу людей. Эвакуация членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались негативными, началась 26 февраля. Людей поместили на двухнедельный карантин в государственное медучреждение в префектуре Сайтама.

3 марта директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что все украинцы-члены экипажа Diamond Princess сошли на берег и находятся на двухнедельном карантине в японском медучреждении.