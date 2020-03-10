Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус

В течение 11,5 дней вирус проявляется у 97,5% зараженных, говорят ученые.

Среднее время инкубации нового коронавируса составляет 5,1 дня. А в течение 11,5 дней симптомы проявляются у 97,5% заболевших.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Также исследователи считают карантин продолжительностью 14 дней вполне обоснованным.

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Ученые проанализировали 181 случай COVID-19 за пределами провинции Хубэй в Китае в период до 24 февраля этого года. Учитывая такие параметры, как время возможного воздействия, появления симптомов, повышения температуры и обнаружения для каждого случая, исследователи создали модель инкубационного периода.

Результаты показали, что средняя продолжительность инкубационного периода для COVID-19 составляет 5,1 дней (к этому времени симптомы появились примерно у половины инфицированных). Менее чем у 2,5% больных болезнь выявилась уже в течение первых 2,2 дней, а в течение 11,5 дней вирус проявляется у 97,5% зараженных.

Как сообщалось 10 марта, за все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.