Очереди за туалетной бумагой: психологи объяснили бессмысленные покупки во время эпидемий

По состоянию на утро 10 марта за все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.

Сначала в магазинах США закончились маски, затем дезинфицирующие средства для рук; люди прибегли к крайностям – и скупили всю туалетную бумагу.

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В ответ психологи объяснили, почему во время вспышки коронавируса покупатели делают странный выбор, сметая с полок, на первый взгляд, не нужные вещи, пишет CNN.

Среди самых распространенных причин:

наличие противоречивых сообщений;

отсутствие четких указаний со стороны чиновников;

панические покупатели увеличивают количество панических покупок (люди видят на экранах очереди в маркетах и пустые полки и идут в магазин по любые товары);

желание избавиться от контактов с окружением (паникеры скупают товары, чтобы как можно дольше оставаться дома и не контактировать с людьми, среди которых могут быть и инфицированные граждане);

полные корзины продуктов утешают людей, что ситуация находится якобы под контролем.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 марта за все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.