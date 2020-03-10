Обнаружены новые симптомы коронавируса

Оказалось, что COVID-19 принимали за лихорадку денге.

Сингапурские медики выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом.

У некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге, говорится в материале исследователей, опубликованном в журнале Lancet.

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Так, пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у них не было привычных для коронавируса симптомов — насморка, мокрого кашля и боли в горле.

Когда лечение от лихорадки денге им не помогло, заболевшие начали жаловаться на затрудненное дыхание. Тогда их дополнительно проверили на коронавирус — анализы были положительными.

Как сообщалось 10 марта, за все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.