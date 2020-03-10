Обнаружены новые симптомы коронавируса
11:03, 10 марта 2020Зарубежные новости
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Оказалось, что COVID-19 принимали за лихорадку денге.
Иллюстрация REUTERS
Сингапурские медики выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом.
У некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге, говорится в материале исследователей, опубликованном в журнале Lancet.
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Так, пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у них не было привычных для коронавируса симптомов — насморка, мокрого кашля и боли в горле.
Когда лечение от лихорадки денге им не помогло, заболевшие начали жаловаться на затрудненное дыхание. Тогда их дополнительно проверили на коронавирус — анализы были положительными.
Как сообщалось 10 марта, за все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.
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