Министр культуры Франции заболел коронавирусом

Болезнь протекает у мужчины как "маленький грипп", сейчас он изолирован в своем доме.

Министр культуры Франции Франк Рістер заболел коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Сегодня министр был протестирован положительно после появления у него симптомов заболевания", - заявили в правительстве.

Как сообщается, Ристер на прошлой неделе провел несколько дней в национальном собрании, где было подтверждено несколько случаев заболевания - у пяти депутатов и двух сотрудников учреждения.

По словам его окружения, министр "в порядке" и находится в двухнедельном отпуске. Эта болезнь для него как "маленький грипп". "Когда симптомы появились сегодня утром, он пошел на обследование и не вернулся в министерство", - заявил источник в окружении министра в понедельник.

Министр здравоохранения Оливье Веран рассказал, что Ристер"ограничен своим домом" и его симптомы не очень выражены.

В правительстве Франции утверждают, что"правила для министров такие же, как и для всех французов".

"Министр культуры, которому премьер-министр желает скорейшего выздоровления, продолжит работать удаленно", - подчеркнули в правительстве.

Ранее в Италии коронавирусом заболел Никола Зингаретти – лидер Демократической партии Италии, которая входит в руководящую коалицию. В Иране коронавирусом также болеет целый ряд высокопоставленных чиновников и депутатов парламента.