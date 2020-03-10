Коронавирус в Китае: Си Цзиньпин посетил Ухань впервые после вспышки инфекции

По состоянию на утро 10 марта за все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.

Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин прибыл с неожиданным визитом в Ухань, откуда началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает DW со ссылкой на китайские СМИ.

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Цзиньпин проинспектировал работу по предупреждению эпидемии в борьбе с вирусом.

Это его первый визит в регион с момента вспышки инфекции.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 марта за все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.