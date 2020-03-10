Названа самая уязвимая для рака группа крови

Группа крови, оказывается, способна влиять на предрасположенность к раку. У каждой группы крови имеются определенные риски.

Эксперты из медицинского факультета Каролинского института в Швеции провели исследование о том, как группа крови воздействует на предрасположенность к развитию онкологических заболеваний.

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На протяжении 25 лет ученые собирали статистические данные для проведения выводов, пишет MedikForum.

Оказалось, обладатели второй группы крови имеют повышенный риск развития рака, но это нивелируется здоровым образом жизни. У них выше вероятность рака желудка.

Обладатели третьей и четвертой групп крови могут быть подвержены риску образования опухолей в поджелудочной железе.

Ранее американские ученые назвали новый способ жить дольше. Как показали их исследования, контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на три года.