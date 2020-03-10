В мире уже свыше 114 тысяч инфицированных коронавирусом, лидером по темпам заражений является Италия

Жертвами COVID-2019 стали 4026 людей.

За все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156.

Об этом свидетельствуют данные карт с сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса.

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Жертвами COVID-2019 стали 4026 людей. Из них 463 смерти в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.

Лидером по темпам заражений является Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус. В то же время, 9 марта там насчитали 7375 зараженных. Таким образом, за сутки в Италии болезнь диагностировали у 1797 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 марта в мире зарегистрировано 110 тыс. 041 случай заболевания на коронавирус COVID-19, из них 3 тыс. 825 закончились смертью, в то время как 62 тыс. 053 (56,4%) человек выздоровели.