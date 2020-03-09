В Иране из-за коронавируса временно освободили 70 тысяч заключенных

Власти Ирана также обеспокоены возможным усилением инфицирования из-за празднования Новруза.

Власти Ирана для борьбы с коронавирусом решили временного освободить из тюрем 70 тысяч узников.

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Как сообщил глава судебной власти страны Ибрагим Раиси, заключенных будут освобождать до тех пор, пока это не создаст угрозы общественной безопасности, передает DW.com со ссылкой на Reuters.

Он не предоставил деталей и не сообщил, когда освобожденные должны будут вернуться в тюрьмы.

Власти страны обеспокоены возможным усилением инфицирования из-за празднование Новруза - иранского нового года, который отмечают 20 марта. В это время иранцы традиционно путешествуют по стране. По состоянию на 9 марта в Иране от коронавируса умерло уже 237 человек.