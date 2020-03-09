Польша из-за коронавируса вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

Проверять будут поезда и автобусы.

Польша решила ввести санитарный контроль на своих границах с Германией и Чехией для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, которое цитируют польские СМИ.

Данное решение стало первым подобным в Европе, а проверки на границе начнутся уже сегодня. В частности введут санитарный контроль на поездах.

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"Мы будем осуществлять санитарный контроль на границах с Германией и Чехией на главных переездах. Четыре перехода с Германией, один с Чехией", - сказал премьер-министр.

"В начале мы охватим автобусный транспорт, будет проверка в автобусах, где более восьми пассажиров", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 марта в мире зарегистрирован 110 тыс. 041 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 825 закончились смертью, в то время как 62 тыс. 053 (56,4%) человека выздоровели.