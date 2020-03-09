В Беларуси сообщили о трех новых случаях коронавируса, МВФ перенес визит в страну

Минздрав Беларуси ранее сообщал о шести выявленных случаях коронавируса.

Минздрав Беларуси в понедельник сообщил о еще трех положительных тестах на коронавирус, заявив, что если повторные тесты подтвердят наличие вируса, количество заболевших вырастет до 9 человек.

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Как пишет Рейтер, Международный валютный фонд перенес сроки планировавшейся на 19-30 марта миссии в Беларусь из-за ограничений на передвижение, связанных с распространением коронавируса.

Миссия должна была провести регулярный мониторинг экономической ситуации в стране.

Минздрав Беларуси ранее сообщал о шести выявленных случаях коронавируса.

Как сообщал УНИАН, более 100 стран по всему миру сообщили о подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).