Коронавирус в Европе: Совет ЕС ввел новые профилактические мероприятия

Меры вступают в силу сегодня, 9 марта.

Совет Европейского Союза принял решение о ряде новых профилактических мер в связи распространением коронавируса COVID-19, которые вступают в силу сегодня, 9 марта.

Как сообщается в коммюнике, обнародованном на сайте Совета ЕС, количество заседаний Совета и его подготовительных органов и рабочих групп будет сокращено. Решения о том, какие заседания проводить, будут приниматься отдельно.

Кроме того, количество делегаций, участвующих в заседаниях, будет ограничено, а несущественные мероприятия будут приостановлены.

В Совете ЕС рекомендовали работникам генерального секретариата максимально ограничивать внутренние встречи и в дальнейшем добросовестно соблюдать рекомендуемые гигиенические меры.

Также обновлен перечень областей, в отношении которых применяются ограничения относительно путешествий персонала секретариата, с учетом последнего решения итальянских властей.

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«Акцент этого подхода отражает переход к более общим мерам, учитывая, что вирус сейчас в значительной степени присутствует в большинстве стран, включая Бельгию, и эта вспышка, вероятно, будет продолжаться», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что секретариат имеет составленные протоколы на случай, если он потребует рассмотрения любых дальнейших подтвержденных случаев COVID-19 среди своих сотрудников или в своих зданиях, будет продолжать внимательно следить за ситуацией и готов ввести дальнейшие меры в зависимости от развития событий.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 9 марта в мире зарегистрировано 110 тыс. 041 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 825 закончились смертью, в то время как 62 тыс. 053 (56,4%) человек выздоровели.