ВОЗ сообщила об обнаружении коронавируса в более чем 100 странах (карта)

На 9 марта 104 стран и территорий оказались затронуты вирусом.

Более 100 стран по всему миру сообщили о подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным организации на 9 марта, 104 стран и территорий оказались затронуты вирусом.

Общее количество заболевших по всему миру составило более 109 тыс. человек, из них свыше 3,8 тыс. человек скончались.

Напомним, в Украине зарегистрирован лишь один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.