Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 110 тысяч

В Украине зарегистрирован лишь один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

По состоянию на 9 марта в мире зарегистрирован 110 тыс. 041 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 825 закончились смертью, в то время как 62 тыс. 053 (56,4%) человека выздоровели.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, за пределами Китая зафиксировано 29 тыс. 137 случаев в 100 странах.

По данным Минздрава, на территории Европейского региона зарегистрировано 11 тыс. 789 случаев заболевания COVID-19 и 397 летальных случаев.

Читайте такжеУченые посчитали, что жертвами коронавируса в лучшем случае станут 15 миллионов человек

В том числе в Италии - 7 375, Германии - 902, Франции - 1 тыс. 126, Испании - 374, Швейцарии - 332, Великобритании - 277, Нидерландах - 265, Бельгии - 200, Швеции - 203, Норвегии - 169, Австрии - 102, Греции - 73, Исландии - 55, Сан-Марино - 37, Дании - 36, Израиле - 25, Финляндии - 30, Чехии - 32, Ирландии - 21, Португалии - 30, Грузии - 13, Хорватии - 11 Эстонии - 10, Азербайджане - 9, Словении - 9, Румынии - 9, Беларуси - 6, Польше - 5, России - 7, Венгрии - 7, Северной Македонии - 3, Словакии - 5, Болгарии - 4, Мальте - 3, Боснии и Герцеговине - 2, Латвии - 3, Андорре, Армении, Литве, Люксембурге, Монако, Молдове, Сербии - по одному случаю.

Также в Минздраве сообщили, что в Украине зарегистрирован лишь один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

На протяжении 8 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях на COVID-19.

Всего с начала 2020 года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат.