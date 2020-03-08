В Италии за сутки количество жертв коронавируса увеличилось на 133 человека

В общем от COVID-19 умерли 366 жителей этой страны, 622 человека выздоровели.

В Италии число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 133 человека.

Как сообщает Il Messaggero, в общем от COVID-19 умерли 366 жителей этой страны.

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В Италии на этот момент 7375 заразились ранее неизвестной болезнью, за сутки их количество выросло почти на 1,5 тысячи. Среди них - начальник Генштаба Вооруженных сил генерал Сальваторе Фарина.

Министерство здравоохранения Италии сообщает, что 622 человека выздоровели.

Как сообщал УНИАН, итальянское правительство закрыло на карантин Ломбардию и еще 14 провинций из-за распространения коронавируса.

Соответствующий указ 8 марта подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В указе говорится о закрытии на карантин Ломбардии, где больше всего инфицированных, и еще 14 провинций, среди которых популярный для туристов город Венеция и экономический центр Милан.

Теперь приезжать в ряд провинций и уезжать из них можно будет только на основании серьезных обстоятельств, связанных, например, с работой или семейными обстоятельствами. Эти ограничения продлятся до 3 апреля.

Кроме того, во всей Италии приостановили работу театры и кинотеатры, отменили проведение демонстраций и других массовых мероприятий. Также в стране уже закрыты школы, детские сады и университеты как минимум до середины марта.