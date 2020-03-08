В Иране за сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

Общее количество жертв эпидемии в этой стране достигло 194.

За последние сутки в Иране 49 человек умерли от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Как сообщает агентство IRNA, об этом на пресс-конференции 8 марта заявил глава управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 194.

По словам Джаханпура, 2134 человека из 6566 зараженных коронавирусом выздоровели. Наибольшее количество инфицированных – в столице Ирана Тегерана - более 1800.

Наибольшее количество смертей за последние сутки зафиксировано именно в Иране. В Китае 7 марта скончалось 27 человек, в Италии – 36.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболеванием была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 8 марта в мире зарегистрировали 106 тыс. 161 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 594 летальных, выздоровели 59 тыс. 942 человека.